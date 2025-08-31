Іспанія

Може зіграти вже в матчі проти Райо Вальєкано в третьому турі.

Сезон іспанської Ла Ліги вже кілька тижнів, як устиг розпочатись, але каталонська Барселона й досі шукає важелі впливу, аби зареєструвати своїх виконавців на матчі внутрішньої першості.

Перед матчем третього туру проти мадридського Райо Вальєкано на виїзді табір "блаугранас" отримав приємну новину.

Воротар Войцех Щесни отримав можливість брати участь у матчах чемпіонату, тож новий основний голкіпер Барси Жоан Гарсія матиме заміну навіть після відходу з клубу Іньякі Пеньї в оренду до Ельче.

Це стало можливим після трансфера того-таки Пеньї, а також переходу нападника Жана Віржилі до Мальорки за 3,5 млн євро з резервної команди Барси, і розірванню контракту з півзахисником Оріолем Ромеу за обопільною згодою.

Матч Райо Вальєкано — Барселона відбудеться 31 серпня, о 22:30.