Іспанія

Півзахисник покараний за критику в соцмережах.

Іспанський клуб Мальорка позбавив Даніеля Родрігеса капітанської пов’язки та відсторонив від тренувань і матчів на 10 днів, повідомляє інтернет-видання AS.

Причиною покарання стали публікації гравця в соціальних мережах після матчу з мадридським Реалом, де він висловив невдоволення, заявивши про брак "поваги до роботи" та поскаржився, що його діти не побачили його на полі. Згодом Родрігес опублікував ще один пост, який стосувався головного тренера та одного з новачків клубу.

Спортивний директор Мальорки виступив на захист наставника, що призвело до рішення про дисциплінарне стягнення. Родрігес, який виступає за команду з 2019 року, отримав покарання через два дні після інциденту, що підкреслило серйозність порушення клубних правил.