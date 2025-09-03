На офіційному сайті Ла Ліги оголосили імена трьох претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками серпня 2025 року.

Атлетік Ернесто Вальверде протягом минулого місяця здобув три перемоги.

Атлетік Більбао Атлетік Більбао 3:2 Севілья Севілья
Атлетік Більбао Атлетік Більбао 1:0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано
Реал Бетіс Реал Бетіс 1:2 Атлетік Більбао Атлетік Більбао


Стільки ж звитяг має мадридський Реал Хабі Алонсо.

Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Осасуна Осасуна
Реал Ов'єдо Реал Ов'єдо 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Мальорка Мальорка


Еспаньйол Маноло Гонсалеса в серпні набрав сім очок.

Еспаньйол Еспаньйол 2:1 Атлетіко Мадрид Атлетіко Мадрид
Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2:2 Еспаньйол Еспаньйол
Еспаньйол Еспаньйол 1:0 Осасуна Осасуна


Раніше повідомлялося, що керманича клубу з Більбао дискваліфікували на чотири матчі чемпіонату Іспанії.