Іспанія 03 вересня 2025, 20:57 Алонсо, Гонсалес і Вальверде претендують на звання найкращого тренера серпня в Ла Лізі Відповідне голосування триватиме до кінця тижня. Хабі Алонсо, Getty Images 03 вересня 2025, 20:57 На офіційному сайті Ла Ліги оголосили імена трьох претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками серпня 2025 року. Атлетік Ернесто Вальверде протягом минулого місяця здобув три перемоги. Атлетік Більбао 3:2 Севілья Атлетік Більбао 1:0 Райо Вальєкано Реал Бетіс 1:2 Атлетік Більбао Стільки ж звитяг має мадридський Реал Хабі Алонсо. Реал Мадрид 1:0 Осасуна Реал Ов'єдо 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Мальорка Еспаньйол Маноло Гонсалеса в серпні набрав сім очок. Еспаньйол 2:1 Атлетіко Мадрид Реал Сосьєдад 2:2 Еспаньйол Еспаньйол 1:0 Осасуна Підтримати свого фаворита можна за посиланням. Раніше повідомлялося, що керманича клубу з Більбао дискваліфікували на чотири матчі чемпіонату Іспанії. Дмитро Луцков Football.ua всі статті автора Люди Хабі Алонсо Ернесто Вальверде Маноло Гонсалес Команди Атлетік Більбао Еспаньйол Реал Мадрид Джерела Офіційний сайт Ла Ліги Facebook