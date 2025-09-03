Іспанія

Відповідне голосування триватиме до кінця тижня.

На офіційному сайті Ла Ліги оголосили імена трьох претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками серпня 2025 року.

Атлетік Ернесто Вальверде протягом минулого місяця здобув три перемоги.



Стільки ж звитяг має мадридський Реал Хабі Алонсо.



Еспаньйол Маноло Гонсалеса в серпні набрав сім очок.



Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що керманича клубу з Більбао дискваліфікували на чотири матчі чемпіонату Іспанії.