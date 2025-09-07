Іспанія

Іспанський захисник став ключовим гравцем команди на старті сезону Ла Ліги.

Барселона розпочала переговори з центральним захисником Еріком Гарсією щодо продовження його контракту, повідомляє Diario SPORT.

Поточна угода 24-річного футболіста з клубом діє до літа 2026 року, однак каталонці хочуть закріпити його в команді на довший термін.

У поточному сезоні Ла Ліги Гарсія виходив у стартовому складі Барселони у всіх матчах, демонструючи стабільну гру в обороні. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 18 мільйонів євро.

Минулого сезону захисник провів 45 матчів у складі блаугранас, відзначившись 5 голами та 3 результативними передачами.

