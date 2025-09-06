Іспанія

Ексхавбек стане частиною тренерського штабу Гансі Фліка.

Колишній півзахисник Тьяго Алькантара ухвалив рішення повернутися до Барселони у новій ролі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 34-річний іспанець увійде до тренерського штабу керманича першої команди "блаугранас" Гансі Фліка.

Очікується, що вже з наступного тижня Тьяго приступить до роботи, якщо всі організаційні моменти будуть узгоджені. За словами джерела, домовленість між сторонами повністю досягнута, і повернення є лише питанням часу.

Алькантара є вихованцем Барселони та виступав за основну команду до 2013 року, після чого захищав кольори Баварії та Ліверпуля.