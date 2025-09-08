Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник іспанців допоміг команді розгромити Туреччину 6:0 у відборі ЧС-2026 та поділився емоціями після матчу.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно став головним героєм матчу відбору ЧС-2026 проти Туреччини, оформивши свій перший хет-трик у кар’єрі. Його голи допомогли команді Луїса де ла Фуенте здобути розгромну перемогу з рахунком 6:0.

"Я дуже щасливий через перемогу, через те, що ми взяли шість очок із шести, і зробили це так переконливо. Я також щасливий, що забив три голи. Це мій перший хет-трик у кар’єрі.

Це аспект, над яким я працював, роблячи крок уперед. Для півзахисників важливо забивати та допомагати команді. З минулого року я граю на більш атакувальних позиціях. Я дуже щасливий.

Мої партнери зараз підписують м’яч, було багато жартів, адже вони знають, що для мене хет-трик справа нетипова", — сказав Меріно.

Звіт про матч Туреччина — Іспанія читайте на Football.ua.