Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 7 вересня 2025 року.

Національна збірна Туреччини у другому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на власному полі зазнала розгрому від Іспанії на власному полі з рахунком 0:6.

Вже на шостій хвилині рахунок відкрив Педрі, після чого розпочались "веселі" часи для оборони господарів поля, які зробили ставку на атакувальний футбол і добряче за це поплатились.

Тричі пропустила команда Вінченцо Монтелли до перерви, і стільки ж м’ячів отримала на початку другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Туреччина — Іспанія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Туреччина — Іспанія 0:6

Голи: Педрі, 6, 62, Меріно, 22, 45+1, 58, Торрес, 53

Туреччина: Чакир — Мюлдюр (Челік, 63), Демірал, Бардакджи, Елмали (Кадіоглу, 63) — Чалханоглу (Кекчю, 68), Юксек (Озджан, 82) — Акгюн (Айдин, 46), Гюлер, Їлдиз — Актюркоглу.

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді (Родрі, 72), Педрі (де Фрутос, 68) — Ямал (Мората, 73), Оярсабаль (Лопес, 68), Вільямс (Торрес, 44).