Іспанія

Український голкіпер вирішив поборотися за місце в основі мадридського клубу.

Голкіпер Реала Андрій Лунін відхилив пропозицію турецького Трабзонспора, який був зацікавлений у його оренді, повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, український воротар не розглядає варіант відходу навіть на тимчасовій основі. У результаті турецький клуб змінив цілі та орендував іншого голкіпера — Андре Онана з Манчестер Юнайтед.

Контракт Луніна з Реалом діє до червня 2030 року, і мадридський клуб готовий розглядати можливі пропозиції щодо трансферу за справедливою ціною. Проте наразі Андрій вирішив залишитися в Мадриді, зосередившись на тренуваннях і шансах отримати ігровий час.

У поточному сезоні-2025/26 Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу за мадридський клуб.