Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Проблеми почались ще до прибуття в збірну.

Напередодні стало відомо, що воротар мадридського Реала Андрій Лунін не допоможе національній збірній України у вересневому циклі відбору до чемпіонату світу-2026 через травму.

Офіційне джерело УАФ не повідомляло про характер пошкодження, тоді як іспанським ЗМІ вдалось з’ясувати більше подробиць.

26-річний виконавець повернувся до розташування Реала через проблеми з попереком.

При цьому відчувати дискомфорт Лунін почав ще під час розминки перед останнім матчем клубу проти Мальорки, після чого поїхав до табору національної команди з не до кінця завершеним процесом відновлення.

Зрештою, тренерський штаб Сергія Реброва ухвалив рішення поберегти здоров’я футболіста.

Також повідомляється, що Лунін має повністю відновитись до гри проти баскського Реала Сосьєдад 13 вересня.

Україна тим часом зіграє проти Франції 5 вересня, а також проти Азербайджану 9 вересня.