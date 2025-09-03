Іспанія

Каталонці намагалися орендувати українського воротаря, але Реал Мадрид не змінив своєї позиції.

Реал Мадрид відмовився від пропозиції Жирони щодо трансферу воротаря Андрія Луніна у літнє трансферне вікно, повідомляє Defensa Central.

Каталонський клуб намагався домовитися про оренду українця ще кілька днів тому та зробив останню спробу в дедлайн, але мадридці відповіли відмовою.

Жирона зрештою підписала хорватського голкіпера Домініка Ліваковича, тоді як Лунін залишиться другим номером після Тібо Куртуа у таборі "вершкових".

Попри відсутність ігрової практики на старті нового сезону, 26-річний українець був налаштований боротися за своє місце в Реалі, але напередодні український воротар отримав травму та не був викликаний до збірної України на матчі відбору до ЧС-2026.