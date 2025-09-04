Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції назвав українського голкіпера одним із найкращих, хоча Лунін пропустить гру через травму.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе на пресконференції напередодні поєдинку з Україною висловився про готовність своєї команди та виділив одного з гравців "синьо-жовтих".

"Кого можу виділити у збірній України? Луніна, але він не гратиме проти нас", – заявив нападник французів.

Утім, Андрій Лунін не допоможе збірній у вересневому зборі через травму. Голкіпер відчув дискомфорт під час розминки перед матчем Реала проти Мальорки й наразі ще не повністю відновився. Тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим ухвалив рішення відправити Луніна назад до Іспанії для завершення курсу відновлення.

Його місце у заявці займе Георгій Бущан.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться у п’ятницю, 5 вересня, на арені Tarczyński у польському Вроцлаві. Початок гри — о 21:45 за київським часом.