Іспанія

Українець готується до дебюту.

Нападник збірної України Владислав Ванат сьогодні, 11-го вересня, провів своє перше тренування в новому клубі — каталонській Жироні. Про це повідомляє офіційний сайт "жиронців".

Нагадаємо, що Ванат перейшов до каталонського клубу в останній день європейського літнього трансферного вікна з київського Динамо за 20 мільйонів євро.

Наразі Жирона після трьох зіграних турів в іспанській Ла Лізі має в своєму активі нуль залікових балів та посідає останнє місце в турнірній таблиці.

Наступну гру колектив Мічела Санчеса проведе з Сельтою, 14-го вересня.

Раніше Ванат висловився про перехід в Жирону.