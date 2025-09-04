Україна

Слова Владислава після переходу в іспанський клуб.

Владислав Ванат, новоспечений нападник Жирони, поділився емоціями після свого переходу в каталонський клуб.

"Варіант із Жироною з'явився після дзвінка мого агента. Він зателефонував і сказав, що є можливість перейти до цієї команди. Спочатку я не повірив, але коли тема почала розкручуватися більше, то зрозумів, що це можливо. Досі не вірю, що я вже не гравець Динамо, а гравець Жирони. Здається, що після збірної треба буде їхати до Києва. А вже не треба. І сумно, і радісно водночас.

У тренерському штабі збірної мені сказали, що нарешті побачили, як я посміхаюся. Хоча й до цього я посміхався, і немало. Може, не бачили. А зараз Ребров сказав, що побачив.

Мій настрій і мотивація? Навіть сьогодні на тренуванні — працюєш і думаєш, що ти вже гравець європейського клубу. Трошки інше ставлення до самого себе на полі. Мені здається, що зросла моя впевненість у собі.

Декілька днів тому ми списувалися з Віктором Циганковим, і він дав позитивний відгук. Скинув мені фотографію з роздягальні. У Жироні на кожній шафці пишуть прізвище гравця. Циганков скинув мені фото зі своїм прізвищем, а біля нього — порожнє місце. Пише: "Давай, скоро тут будуть твої ініціали".

Збірна Франції — сильна команда. За підбором гравців, мабуть, найсильніша у світі. Але треба виходити та грати проти неї. Вигравати, адже саме для цього ми й працюємо — заради таких матчів. Цей збір буде успішним, коли ми переможемо в цих двох поєдинках. Тоді й на наступному зборі буде легше", — сказав Ванат.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

