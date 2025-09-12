Іспанія

У півзахисника Барселони підозрюють нове пошкодження, операція не виключається.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві може залишитися поза грою на строк до шести тижнів через проблеми з правим коліном, повідомляє Marca.

Футболіст уже пропустив матч Ла Ліги проти Райо Вальєкано та не брав участі в поєдинках національної команди. Зараз він проходить консервативне лікування, але медики не виключають можливості операції. Наступного тижня заплановано нове обстеження, яке визначить подальший план відновлення.

Важливо, що це не рецидив старого розриву хрестоподібних зв’язок, отриманого восени 2023 року, а нове ушкодження — джерело болю знаходиться в іншій ділянці коліна.

У поточному сезоні 21-річний хавбек провів два матчі в чемпіонаті Іспанії та відзначився результативною передачею.