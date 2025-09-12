Іспанія

Фланговий нападник Вільярреала отримав індивідуальну нагороду.

Офіційний сайт Ла Ліги повідомив ім'я найкращого гравця турніру за підсумками серпня 2025 року.

Індивідуальну нагороду отримав правий вінгер Вільярреала Ніколя Пепе. На неї також претендували Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Ламін Ямал (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао) і Пере Мілья (Еспаньйол).

Протягом серпня 30-річний івуарієць відзначився двома голами та одним асистом у трьох матчах (230 хвилин). Його вперше визнали найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії.

Завтра, 13 вересня, підопічні Марселіно гостюватимуть у мадридського Атлетіко. Протистояння розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Найкращим тренером серпня в Ла Лізі став Хабі Алонсо (Реал Мадрид).