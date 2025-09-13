Іспанія

36-річний чилієць віддав асист у першому матчі за Севілью.

Чилійський нападник Алексіс Санчес яскраво розпочав своє повернення до Ла Ліги, одразу увійшовши в історію Севільї. У матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії команда зіграла внічию з Ельче — 2:2, а Санчес відзначився результативною передачею.

Цей асист став історичним: у віці 36 років і 267 днів Алексіс Санчес став третім найстаршим гравцем Севільї у XXI столітті, який записав на свій рахунок гольову передачу в Ла Лізі.

Найстарші асистенти Севільї у XXI столітті:

Хесус Навас — 38 років і 298 днів

Серхіо Рамос — 38 років

Алексіс Санчес — 36 років і 267 днів