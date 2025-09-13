Іспанія

Більбао зазнав першої поразки у новому сезоні Ла Ліги.

13 вересня відбувся матч четвертого туру чемпіонату Іспанії між Атлетіком Більбао та Алавесом. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у грі було забито на 57-й хвилині, коли півзахисник господарів Алехандро Беренгер відправив м’яч у власні ворота. Цей епізод став вирішальним і приніс Алавесу три очки.

Поразка стала першою для Атлетіка у поточному розіграші Ла Ліги. Після матчу команда з Більбао займає третю сходинку в турнірній таблиці, тоді як Алавес із сімома очками піднявся на сьоме місце.

Атлетік Більбао — Алавес 0:1

Гол: Беренгер (аг), 57

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Весга, 60), Хаурегісар — Беренгер (Серрано, 80), Сансет (Наварро, 68), Вільямс (Ісета, 80) — Гурусета (Саннаді, 60)

Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Теналья, Діарра (Парада, 89) — Бланко — Вісенте (Мартінес, 46), Ібаньєс, Гуріді (Суарес, 46), Аленья (Пачеко, 75) — Діас (Боє, 46)

Попередження: де Галаррета, Паредес, Саннаді, Ісета — Діас, Теналья, Ібаньєс