Іспанія

Чудовий початок кар'єри українського форварда в іспанському клубі.

Наразі відбувається матч четвертого туру іспанської Ла Ліги, у якому Жирона в гостях зустрічається з Сельтою.

Вже на 12 хвилині поєдинку своїм дебютним голом у дебютній грі за Жирону відзначився український нападник Владислав Ванат.

23-річний українець отримав м'яч у штрафному майданчику від Івана Мартіна та точно пробив низом повз воротаря у ворота команди з Віго — 1:0!

Слідкувати за ключовими моментами матчу Сельта — Жирона можна на Football.ua.