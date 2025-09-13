Іспанія

Український вінгер пропустить матч Жирони проти Сельти через дискомфорт у нозі.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан здоров’я Віктора Циганкова напередодні поєдинку Ла Ліги проти Сельти. Слова іспанського спеціаліста наводить видання As.

"Циганков насправді відчуває дискомфорт у нозі. Він не травмований, але відчуває дискомфорт. Він незадоволений ситуацією, і ми побачимо, бо все залежить від того, як він почуватиметься. Не думаю, що він буде відсутній понад тиждень", – сказав Мічел.

Український вінгер не потрапив до заявки на матч із Сельтою, який відбудеться у неділю, 14 вересня. Проблеми з ногою в нього виникли ще до паузи на ігри національних збірних.