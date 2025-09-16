Іспанія

Пенальті, вилучення за образи арбітра, купа голів — у цьому матчі було все.

У 4 турі Ла Ліги Еспаньйол вдома переграв Мальорку з рахунком 3:2.

Каталонці відкрили рахунок на 20-й хвилині — Пере Мілья влучно пробив низом під стійку. Згодом Роберто Фернандес подвоїв перевагу господарів (34’). Та ще до перерви гості скоротили відставання: після фолу Лосано арбітр призначив пенальті, який реалізував Ведат Мурікі (45’).

Невдовзі Еспаньйол залишився у меншості — герой стартових хвилин Пере Мілья на 45+3 хвилині був вилучений за образливі висловлювання на адресу арбітра Алехандро Ернандеса.

Попри чисельну перевагу, Мальорка довго не могла переломити хід зустрічі. Лише на 65-й хвилині Мурікі вдруге засмутив Дмітровича, замкнувши навіс ударом головою. Та Еспаньйол знайшов у собі сили відповісти: наприкінці матчу Раїльйо сфолив у власному штрафному, і Кіке Гарсія реалізував пенальті (81’), принісши команді перемогу.

Фінальний свисток зафіксував 3:2 на користь Еспаньйола, який виграв попри вилучення та шалену напругу у другому таймі.

Еспаньйол - Мальорка 3:2

Голи: Мілья, 20, Фернандес, 34, Гарсія, 81 (пен) - Мурікі, 45 (пен), 65

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі (Рубіо, 85), Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Терратс, 85), Гонсалес, Лосано (Пікель, 58), Пуадо (Санчес, 72) — Мілья, Фернандес (Гарсія, 72)

Мальорка: Роман — Морей (Маффео, 46), Вальєнт, Раїльйо, Кумбулла, Мохіка — Дардер, Морланес (Доменек, 82), Торре (Кошта, 71) — Джозеф (Пратс Бастідас, 65), Мурікі

Попередження: Лосано, Гарсія — Морей

Вилучення: Мілья, 45+3