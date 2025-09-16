Іспанія

Півзахисник Реала назвав сьогоднішній матч у Лізі чемпіонів найважливішим для старту в турнірі.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені поділився очікуваннями від поєдинку проти Марселя, який відбудеться сьогодні в рамках Ліги чемпіонів.

"Розуміємо, що сьогодні нам доведеться зустрітися з непростим суперником. Ми маємо зіграти на своєму рівні, щоб перемогти.

Ми усвідомлюємо, що в нинішньому турнірі, що змінився, у нас є можливість вийти в плей-оф і виграти Лігу чемпіонів.

Якщо переможемо у всіх матчах, то опинимося у вісімці найкращих команд. Завтрашня гра найважливіша, оскільки ми сподіваємося розпочати свій виступ у турнірі найкращим чином", — заявив Чуамені.

Матч Реал — Марсель розпочнеться сьогодні о 22:00. Онлайн-трансляція — на Football.ua.