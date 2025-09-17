Іспанія

Словенець став першим воротарем в історії мадридського клубу, якому підкорилася така позначка.

Голкіпер Атлетіко Ян Облак вийшов у стартовому складі своєї команди на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Ця гра стала для 32-річного словенця ювілейною — він провів 500-й офіційний матч у футболці мадридців.

Облак став першим воротарем в історії Атлетіко, який досягнув цієї відмітки. Він виступає за іспанський клуб із літа 2014 року, коли перейшов із Бенфіки за 16 мільйонів євро.

Рекордсменом за кількістю проведених ігор у складі Атлетіко залишається півзахисник Коке — на його рахунку 687 матчів. До заявки на гру з Ліверпулем хавбек потрапив, але розпочав зустріч на лаві запасних. У клубній історії також відзначався Аделардо, який відіграв 550 поєдинків.

Утім, матч із Ліверпулем розпочався невдало для Облака та всього Атлетіко Мадрид — вже на самому старті мерсісайдці двічі вразили його ворота.

Спочатку Ендрю Робертсон відгукнувся на передачу Мо Салаха на 4-й хвилині, а вже на 6-й сам єгиптянин подвоїв перевагу "червоних".

Слідкуйте за подіями матчу Ліверпуль — Атлетіко Мадрид на нашому сайті за цим посиланням.