Іспанія

Український нападник розповів про дебют та рекомендацію Довбика.

Форвард збірної України Владислав Ванат поділився враженнями після переходу до іспанської Жирони.

"Жирона – це проєкт, який мене дуже зацікавив, і я радий бути тут. Коли отримав пропозицію, не роздумував жодної секунди. Дебютувати і одразу забити гол – це приголомшливо", – зізнався нападник.

За словами Ваната, він прагне допомагати команді у кожному матчі: "Я не ставлю перед собою конкретних цілей, головне – бути максимально корисним. Найбільше мені подобається діяти на позиції центрального форварда".

Українець також зазначив, що радився зі своїм партнером по збірній Артемом Довбиком: "Я поговорив з Артемом, і він порадив мені зробити цей крок", — передає слова Ваната журналіст Ніл Сола.

23-річний футболіст перейшов до Жирони з київського Динамо за 15 мільйонів євро і вже відзначився у першому матчі за новий клуб.