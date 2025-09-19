Іспанія

Іспанець не допоможе мадридцям в найближчому матчі Ла Ліги.

Апеляція мадридського Реала щодо вилучення центрального захисника Діна Гюйсена знову відхилена. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) раніше відхилив попередню апеляцію "вершкових" на вилучення Гюйсена. Далі апеляційний комітет RFEF також залишив рішення про дискваліфікацію в силі.

Після цього Реал звернувся до Спортивного адміністративного суду Іспанії з проханням про тимчасове призупинення покарання, але теж отримав відмову.

Таким чином, 20-річний іспанець пропустить найближчу гру Ла Ліги проти Еспаньйола, яка відбудеться 20 вересня.

Нагадаємо, що Захисник мадридців отримав червону картку на 32-й хвилині матчу з Реал Сосьєдад (2:1) в результаті зриву контратаки суперника в центрі поля.