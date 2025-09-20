Іспанія

Керманич Реала прокоментував підготовку до Еспаньйола.

Мадридський Реал зіграє домашній матч проти каталонського Еспаньйола у п’ятому турі іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид — Еспаньйол. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "бланкос" Хабі Алонсо поділився власними очікуваннями від протистояння.

"Суперники перебувають у чудовій формі, але і ми також почуваємось добре. Ми очікуємо на важку гру, але ми граємо вдома і хочемо показати гарний футбол. У нас були хороші періоди в матчах до цього, але нам потрібно показати здатність провести повну гру.

Мбаппе? У сезоні є багато ігор, і точно буде така, у якій він не вийде в стартовому складі. Потрібно знати, як розподілити навантаження. Кіліан дуже важливий для нас, але будуть ігри, у яких він не вийде в стартовому складі. Ми зіграли лише п'ять матчів у новому сезоні, тож нам потрібно почекати і подивитись, перш ніж робити якісь висновки.

Дискваліфікація Гюйсена? Із одного боку, я не здивований, але хотів би, щоб рішення було іншим. Завтра у нас не буде Діна. Якщо була помилка, то мають бути й її наслідки... але давайте залишимо це як є.

Вінісіус? На тренуванні він виглядає добре, як на мене. Учора не було часу з ним розмовляти, але сьогодні він здавався більш позитивним і усміхненим. Я розмовляв із ним, небагато, але ми виконали кілька індивідуальних вправ разом. Побачимо завтра.

Для мене в цій команді багато важливих гравців. Із точки зору рівня, досвіду, послужного списку та того, що вони нам дадуть. Вінісіус — один із них, Джуд, Феде, Орельєн, Дін, Арда... Я не збираюсь зараз вдаватись до тих ярликів, які ми хочемо на них навішувати. Я дуже ціную кожного і хочу, щоб вся команда відчувала себе важливою. Усі в одному човні, і нам потрібно, щоб усі рухались в одному напрямку.

Вальверде? Ідея полягає в тому, щоб він грав у півзахисті, як і зазвичай. Він багато віддає команді та є основоположником нашої системи.

Беллінгем та Камавінга? Вони можуть грати, хоча тренуються лише короткий час. Можливо, вони будуть у старті, побачим.

У нас було кілька матчів, зумовлених контекстом, і головним чином — дискваліфікаціями. Але я сподіваюсь у подальшому мати відчуття контролю на складом упродовж більш тривалих періодів. Я хочу, щоб ми створювали моменти, щоб у нашій грі була стабільність, бо це дасть нам емоційну стабільність. Це не дозволить нам надмірно хвилюватись за результат. Якщо заходити надто далеко, то іноді приймаєш погані рішення.

Родріго? Я б відзначив його якість, його здатність рухатись уперед, його здатність зв'язувати гру... але Віні також має ці здібності. Як із самого початку матчу, так і з виходу з лави запасних, вплив Родріго на нашу гру був визначним.

Ситуація із Сімеоне на Енфілді? У ідеальному світі ми не повинні були б страждати від таких ситуацій. Я не скаржусь, бо це не сильно мене впливає, але інші колеги за тренерським містком надають цьому більше значення. На жаль, із цим треба навчитись жити, бо інакше це може вибити тебе з гри та призвести до неприємних ситуацій. Ці всі образи вже не вперше виходять із-під контролю", — заявив іспанський фахівець.

Матч Реал — Еспаньйол відбудеться 20 вересня, о 17:15.