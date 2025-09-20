Іспанія

Чергова невдача для команди Мічела в іспанській Ла Лізі.

У матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі поступилася Леванте з рахунком 0:4.

Вже на 30 хвилині команда Мічела залишилася у меншості після вилучення хавбека Акселя Вітселя, який отримав другу жовту картку. Наприкінці першого тайму Леванте цим скористався та відкрив рахунок зусиллями Етти Йонга.

Потім на старті другого тайму Жирона залишилася вдев'ятьох після вилучення Вітора Рейса, а через кілька хвилин поле залишив український форвард Владислав Ванат, який відіграв 53 хвилини у своєму другому матчі за іспанський клуб.

Через три хвилини Карлос Альварес подвоїв перевагу в рахунку для Леванте, а на 70 хвилині голом відзначився Іван Ромеро. Остаточну крапку у матчі поставив Годуїн Кояліпу на другій компенсованій хвилині.

Зазначимо, що український воротар Владислав Крапивцов просидів весь матч на лаві запасних, а вінгер Віктор Циганков пропускав гру через травму.

Таким чином, жахливий старт сезону для Жирони триває – лише одне очко після п'яти турів та останнє місце у Ла Лізі. Леванте набрав чотири очки та посідає 14 місце з першою перемогою в сезоні.

Жирона — Леванте 0:4

Голи: Ейонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Кояліпу, 90+2.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес (Франсес, 46), Рейс, Блінд, А. Морено — Аспрілья (Рінкон, 46), Мартін, Вітсель, Унахі (Хіль, 76), Рока (Порту, 53) — Ванат (Соліс, 53).

Леванте: Раян — Тольян, Ельгесабаль, М. Морено, Санчес — Альварес (Моралес, 72), Венседор (Оласагасті, 55), Рей (П. Мартінес, 72), Бруге — Ейонг (Арріага, 72), Ромеро (Кояліпу, 72).

Попередження: А. Мартінес, Вітсель, Лумбрерас — Венседор, Альварес, Санчес.

Вилучення: Вітсель, 30 (друга жовта), Рейс, 46 (пряма червона).