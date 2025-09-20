Іспанія

Найбільше в іспанському клубі заробляє хавбек Аксель Вітсель.

Портал Capology опублікував дані зарплат нинішнього складу іспанської Жирони, де виступають кілька українських гравців.

За інформацією джерела, вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат заробляють за сезон близько 2,7 мільйонів євро.

Зарплату воротаря Владислава Крапивцова оцінено на рівні 240 тисяч євро — найнижчий показник іспанського клубу.

Зарплатний рейтинг Жирони очолює півзахисник Аксель Вітсель, який заробляє близько 4,16 млн євро. За ним йдуть Давід Лопес (3,75), Дейлі Блінд і Домінік Лівакович (3,33), та Донні ван де Беек (3,13).

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Жирона зіграє матч Ла Ліги проти Леванте — гра розпочнеться о 15:00. Після чотирьох турів у каталонців лише один бал та останнє місце у чемпіонаті.