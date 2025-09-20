Іспанія

Зниження зарплатного ліміту Ла Ліги ускладнило можливість підписання нападника Манчестер Юнайтед.

Шанси Барселони придбати Маркуса Рашфорда суттєво зменшилися після того, як Ла Ліга знизила стелю зарплат клубу на сезон-2025/2026 з 463 млн євро до 351 млн євро.

Таке рішення стало наслідком фінансових суперечок, пов’язаних із механізмом використання VIP-лож на реконструйованому стадіоні Камп Ноу.

За таких умов каталонцям, ймовірно, доведеться або продавати своїх гравців, або знаходити нові джерела доходу, перш ніж вести серйозні переговори щодо можливого трансферу англійського форварда.

Нагадаємо, раніше Рашфорд прокоментував перемогу над Ньюкасл Юнайтед.