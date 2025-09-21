Іспанія

Головний тренер каталонців команди прокоментував розгром від Леванте та ситуацію з вилученнями.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Жирона зазнала розгромної поразки від Леванте (0:4). Матч команда догравала вдев’ятьох через вилучення Акселя Вітцеля та Вітора Рейса на 30-й та 46-й хвилинах відповідно.

Головний тренер Жирони Мічел поділився емоціями після чергової провальної гри.

"До першого вилучення ми контролювали гру більш-менш нормально. Хотіли додати темпу, але це вилучення серйозно вплинуло на наші дії. У другому таймі ми зробили заміни, щоб мати двох гравців у центрі та двох на флангах, але вже в першій же атаці отримали друге вилучення, і матч фактично завершився для нас.

До першого вилучення я не хвилювався, хоча наша гра не була найкращою. У повних складах Леванте не виглядав сильнішим за нас. Ми добре оборонялися, незважаючи на їхнє розташування, але у матчах бувають моменти, коли не вистачає рішучості. Потрібно мати терпіння, щоб виходити з таких ситуацій.

Ця поразка не повинна нас зламати. Нам важливо думати про майбутню перемогу у вівторок. Минуло п’ять турів, ми поки найгірша команда чемпіонату, але потрібно працювати й рухатися вперед. Я маю зробити цю команду сильнішою — і я це зроблю", — цитує слова Мічела Marca.

Зазначимо, що наразі Жирона посідає останнє місце в Ла Лізі, набравши лише 1 очко в 5 турах.