"Синьо-гранатові" продовжують серію перемог.
Барселона - Хетафе, getty images
22 вересня 2025, 00:10
У матчі 5‑го туру Ла Ліги Барселона здобула перемогу над Хетафе — 3:0. На 15‑й хвилині Ферран Торрес відкрив рахунок після передачі Дані Ольмо, а на 34‑й Торрес оформив дубль, обігравши воротаря сам‑на‑сам. У другому таймі на 63‑й хвилині Ольмо забив третій.
Маркус Рашфорд цього разу почав на лаві запасних — тренер покарав його за запізнення на тренування перед грою.
Барселона набрала 13 очок і піднялася на друге місце турнірної таблиці, Хетафе — восьме з 9 балами.
Барселона — Хетафе 3:0
Голи: Торрес, 15, 35, Ольмо, 62
Барселона: Жоан Гарсія – Жюль Кунде, Ерік Гарсія, Андреас Крістенсен, Жерар Мартін (Араухо) – Педрі (Барджі), де Йонг (Касадо), Ольмо – Рафінья (Рашфорд), Левандовський, Ферран Торрес (Фермін Лопес)
Хетафе: Сорія — Кіко Феменіа, Джене Даконам (Давінчі), Абкар, Дуарте, Ріко — М. Мартін (Муньос), Мілла, Арамбаррі (Коста) — Майораль (Абу Камара), Лісо (Санкріс)
Попередження: М. Мартін, Рафінья, Джане, Лісо, Бордалас (за межами поля), Крістенсен, Абкар