Іспанія

Головний тренер каталонців задоволений грою команди після перемоги 3:0.

Головний тренер Барселони Гансі Флік підсумував впевнену перемогу своєї команди над Хетафе у Ла Лізі.

— Ми повинні були зосередитися на власній грі. Ми контролювали матч. Ніколи не буває легко забити три голи проти Хетафе, — зазначив наставник.

Флік також наголосив на важливості ротації:

— Зараз у нас матчі кожні три або чотири дні, тому ми повинні піклуватися про гравців. Ми провели фантастичний матч минулої неділі, а також проти Ньюкасла. Саме це я хочу бачити від своєї команди.

Після п’яти зіграних турів Барселона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 13 очками.

