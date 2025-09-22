Головний тренер каталонців задоволений грою команди після перемоги 3:0.
Гансі Флік, getty images
22 вересня 2025, 14:53
Головний тренер Барселони Гансі Флік підсумував впевнену перемогу своєї команди над Хетафе у Ла Лізі.
— Ми повинні були зосередитися на власній грі. Ми контролювали матч. Ніколи не буває легко забити три голи проти Хетафе, — зазначив наставник.
Флік також наголосив на важливості ротації:
— Зараз у нас матчі кожні три або чотири дні, тому ми повинні піклуватися про гравців. Ми провели фантастичний матч минулої неділі, а також проти Ньюкасла. Саме це я хочу бачити від своєї команди.
Після п’яти зіграних турів Барселона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 13 очками.
