Іспанія

Аргентинський наставник прокоментував результат 1:1 та оцінив дії своїх підопічних.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував нічию 1:1 у матчі проти Мальорки, відзначивши як позитивні моменти, так і проблеми, які заважають команді боротися за верхні позиції.

"Ми контролювали гру, створювали моменти, але бракувало ефективності, що є ключовим. Гравці працюють у правильному напрямку, і це дає нам шанс конкурувати", — зазначив Сімеоне.

Тренер пояснив, чому вирішив зняти з гри Хуліана, який був явно незадоволений заміною: "Він наш найкращий атакувальний гравець, і нам потрібен у найкращій формі. Але в тому епізоді гри я бачив, що Серлот дасть нам більше глибини у штрафному майданчику. Хуліан грав добре, але всі футболісти зляться, коли залишають поле".

Щодо червоної картки для Серлота, Сімеоне був лаконічним: "Це було вилучення, сперечатися немає сенсу. Залишившись у меншості, ми намагалися тримати позиції, але пропустили чудовий гол від Мурікі".

Сімеоне наголосив, що команда перебуває у фазі перебудови: "У нас багато новачків, і ми розуміли, що пройдемо через цей процес. Потрібно стати ефективнішими в обох штрафних майданчиках. Ми створюємо моменти, але пропускаємо надто легко. Це треба виправляти. Ми повинні продовжувати працювати в тому ж напрямку. Я бачив команду, яка діяла так, як ми очікуємо. Тепер головне — додати рішучості та результативності".