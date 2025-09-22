Молодий футболіст отримав пошкодження.
Фермін Лопес, getty images
22 вересня 2025, 15:31
Барселона повідомила про травму півзахисника Ферміна Лопеса. У гравця виявлено пошкодження клубово-поперекового м’яза лівої ноги.
Очікується, що відновлення триватиме приблизно три тижні.
Лопес вийшов на заміну у другому таймі матчу Ла Ліги проти Хетафе (3:0), але отримав ушкодження вже у компенсований час гри.
В цьому сезоні Фермін забив два голи в п'яти матчах.
