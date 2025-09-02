Іспанія

Хавбек заявив, що його пріоритетом залишається Барселона.

Центральний півзахисник Барселони Фермін Лопес прокоментував інформацію про намагання лондонського Челсі підписати його у літнє трансферне вікно та підкреслив, що його майбутнє він бачить саме в каталонському клубі.

"Моїм пріоритетом завжди була Барселона. Цей клуб — моя мрія з дитинства.

Завжди приємно, коли до тебе проявляють інтерес інші клуби, але правда в тому, що я завжди хотів залишитися і досягти успіху в Барсі", — цитує слова Ферміна Лопеса журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Барселона підвищила цінник на Ферміна до 90 мільйонів євро.