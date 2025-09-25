Іспанія

Мічел пояснив, що терміни відновлення українця залишаються невизначеними.

Перед матчем чемпіонату Іспанії проти Еспаньола головний тренер Жирони Мічел підтвердив, що команда зіткнеться з кадровими проблемами. Серед травмованих гравців – і український півзахисник Віктор Циганков.

Наставник зазначив, що все залежить від фізичних відчуттів футболіста, тому конкретних строків його повернення поки немає.

"По Циганкову ми вже говорили — все залежить від його відчуттів, так само як і у випадку з Абелем Руїсом", — сказав Мічел.

Крім того, в заявку на дербі не потраплять Давид Лопес та Тома Лемар, які проходять відновлення за індивідуальним графіком.

Цього сезону Віктор Циганков відіграв за Жирону два матчі та віддав одну результативну передачу.

Матч Жирона — Еспаньйол відбудеться 26 вересня, початок о 22:00.