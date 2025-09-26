Іспанія

Тренер збірної Іспанії відреагував на критику щодо використання травмованого футболіста.

Головний тренер національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте різко відповів на закиди наставника Барселони Хансі Фліка, який раніше висловив невдоволення через участь Ламіна Ямаля у матчах збірної попри травму.

"Мені це не цікаво. Я навіть не пам’ятаю його коментарі", — заявив де ла Фуенте на публічному заході.

Флік раніше зазначав, що у таборі збірної Іспанії 18-річному Ямалю давали знеболювальне та випускали на поле з проблемами зі спиною. Після відбіркового поєдинку проти Болгарії футболіст відчуває біль і не може повноцінно тренуватися.

Через травму Ямаль пропустив матч Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, а також зустрічі Ла Ліги з Валенсією та Хетафе.