Тренер збірної Іспанії відреагував на критику щодо використання травмованого футболіста.
Луїс де ла Фуенте, getty images
26 вересня 2025, 11:23
Головний тренер національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте різко відповів на закиди наставника Барселони Хансі Фліка, який раніше висловив невдоволення через участь Ламіна Ямаля у матчах збірної попри травму.
"Мені це не цікаво. Я навіть не пам’ятаю його коментарі", — заявив де ла Фуенте на публічному заході.
Флік раніше зазначав, що у таборі збірної Іспанії 18-річному Ямалю давали знеболювальне та випускали на поле з проблемами зі спиною. Після відбіркового поєдинку проти Болгарії футболіст відчуває біль і не може повноцінно тренуватися.
Через травму Ямаль пропустив матч Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, а також зустрічі Ла Ліги з Валенсією та Хетафе.