Наставник італійської команди поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.
Вінченцо Італьяно, Getty Images
26 вересня 2025, 11:15
Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи проти Астон Вілли (0:1).
"У перші 20 хвилин ми допустили надто багато розривів у центрі поля та після кутових.
Але з того часу ми добре попрацювали, багато разів доходили до штрафного майданчика, створювали потенційні моменти, але не змогли знайти вирішального моменту. До того ж ми потрапили в поперечину.
Я розчарований, що ми не набрали очок, адже саме такий настрій ми й хотіли бачити", — наводить слова Італьяно прес-служба клубу.
