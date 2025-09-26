Ліга Європи

Наставник італійської команди поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи проти Астон Вілли (0:1).

"У перші 20 хвилин ми допустили надто багато розривів у центрі поля та після кутових.

Але з того часу ми добре попрацювали, багато разів доходили до штрафного майданчика, створювали потенційні моменти, але не змогли знайти вирішального моменту. До того ж ми потрапили в поперечину.

Я розчарований, що ми не набрали очок, адже саме такий настрій ми й хотіли бачити", — наводить слова Італьяно прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Болонья.