Іспанія

Німецький спеціаліст поступився Луїсу Енріке та Еленіо Еррері.

Гансі Флік відсвяткував свою 50-ту звитягу в 67-му поєдинку на чолі Барселони.

Реал Овьєдо — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу 25.09.2025

За даними OptaJose, швидше 60-річного німця цієї позначки свого часу досягнули Луїс Енріке (у 2015 році, 60 протистоянь) і Еленіо Еррера (у 1959-му, 64).

"Блаугранас" оголосили про призначення Фліка наприкінці травня 2024 року. На посаді головного тренера каталонського гранда Гансі замінив легенду клубу Хаві.

Нагадаємо, Флік відзначив контратаки Реала Овьєдо після очної зустрічі в шостому турі Ла Ліги-2025/26. У неділю, 28 вересня, Барселона прийматиме Реал Сосьєдад у рамках наступного туру чемпіонату Іспанії.