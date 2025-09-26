Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Овьєдо.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Реала Овьєдо (3:1).

"Це був непростий матч, бо Овьєдо добре контратакує, але ми якісно оборонялися.

Я також радий, що Рональд забив, бо думаю, що це крок до його впевненості, щоб він більше вірив у себе. Він показав, що грає краще, ніж минулого сезону, але це нормально.

Іньїго та Кубарсі провели багато матчів разом і знали, що треба робити. Зараз ми пробуємо різні пари центральних захисників, і можливість вибору це добре.

Де Йонг дуже важливий, як і Педрі. У другому таймі ми краще контролювали гру та відчували більш ритмічний темп. Це ускладнило матч для Овьєдо.

Пропущений гол? Це була помилка Жоана. Це футбол. Це наслідок нашої гри. Він фантастичний воротар, і він перебудувався, щоб потім виступити добре.

Рафінья відчув щось у нозі, і нам довелося його замінити", — наводить слова Фліка AS.

