Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 25 вересня 2025 року.

Барселона у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги в гостях здобула перемогу над Реалом Ов'єдо (3:1).

Ов'єдо відкрив рахунок у середині першого тайму, коли на 33 хвилині результативним ударом відзначився Альберто Рейна.

Однак у другому таймі команда Ганса-Дітера Фліка зібралася та забила три м'ячі у ворота суперника. Авторами голів стали Ерік Гарсія, Роберт Левандовські та Рональд Араухо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Овьєдо — Барселона у шостому турі іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Овьєдо — Барселона 1:3

Голи: Рейна, 33 - Гарсія, 56, Левандовські, 70, Араухо, 89.

Реал Овьєдо: Есканделл — Аїхадо, Баї, Карму, Альхассан — Ассан, Дендонкер (Коломбатто, 89), Рейна (Брекало, 76), Чайра (Форес, 76) — Касорла (Ілич, 65), Рондон (Сібо, 65).

Барселона: Гарсія — Гарсія, Араухо, Кубарсі, Мартін (Кунде, 73) — Педрі (Крістенсен, 90), Касадо (де Йонг, 46), Ольмо — Діас (Левандовські, 65), Торрес, Рашфорд (Берналь, 90).

Попередження: Баї.