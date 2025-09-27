Іспанія

Гучний скандал у світовому футболі із Кубку Азії.

Міжнародна федерація футболу ФІФА на 12 місяців дискваліфікувала одразу сімох гравців збірної Малайзії за підробку документів. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Серед них виділяється захисник іспанського Алавеса Факундо Гарсес, який у нинішньому сезоні провів усі шість матчів за клуб Ла Ліги.

Під санкції з боку ФІФА також потрапили Габріель Феліпе, Родріго Ольгадо, Іманоль Мачука, Жоау Фігейреду, Йон Ірасабаль та Ектор Алехандро Хевель Серрано.

За версією ФІФА, малайзійська федерація подала запити на допуск гравців до збірної, представивши підроблені документи. Всі вони були включені до складу на матч третього раунду кваліфікації Кубка Азії-2027 проти В'єтнаму (4:0).

Таким чином, кожному гравцю заборонено брати участь у будь-якій діяльності, пов'язаній з футболом протягом 12 місяців. Крім того, їм призначено штраф по 2,1 тисяч євро кожному. При цьому Асоціація футболу Малайзії зобов'язана сплатити штраф у розмірі 374 тисячі євро.

Зазначається, що гравці та асоціація мають десять днів, щоб подати апеляцію. Рішення може бути оскаржене в апеляційному комітеті ФІФА.