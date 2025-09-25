Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кожен із трьох талісманів символізує країну-господарку турніру.

ФІФА презентувала офіційних маскотів Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Турнір отримає одразу трьох символів — Клатча, Зайю та Мейпл.

Клатч є білоголовим орлом і представляє Сполучені Штати. Зайю — ягуар, що уособлює Мексику, а Мейпл — лось, який символізує Канаду.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.