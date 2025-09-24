Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На найближчому мундіалі 2026 року візьмуть участь 48 збірних.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно минулого вівторка в Нью-Йорку зустрівся з президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгесом та керівниками трьох американських федерацій футболу, щоб обговорити розширення чемпіонату світу 2030 року до 64 команд. Про це повідомляє ESPN.

Пропозиція КОНМЕБОЛ про розширення вперше була почута у березні делегатом з Уругваю під час онлайн-засідання ФІФА.

У вівторок Домінгес зустрівся з Інфантіно та президентами федерацій Аргентини, Уругваю та Парагваю для подальшого обговорення пропозиції. Це був перший випадок, коли лідери КОНМЕБОЛу представили концепцію ідеї для Інфантіно.

"Ми віримо в історичний чемпіонат світу 2030 року! Дякуємо президенту Джанні Інфантіно, за те, що ви прийняли нас і розділили з нами цю подорож до сторіччя найбільшого свята футболу. Ми хочемо закликати до єдності, творчості та віри в майбутнє. Адже коли футбол поділяють усі, свято стає воістину всесвітнім" — написав Домінгес у соціальних мережах після зустрічі.

Вперше з 1998 року формат чемпіонату світу буде розширено з 32 до 48 команд у 2026 році.

ЧС-2030 року вже обіцяє стати наймасштабнішим: його проведуть шість країн на трьох континентах. Уругвай був першим господарем ЧС у 1930 році і планує провести один матч. Також співгосподарями є Парагвай, Аргентина, Іспанія, Португалія та Марокко.

"Мені випала честь брати участь у саміті ФІФА, організованому Джанні Інфантіно, метою якого було початок підготовки до ЧС-2030. Було дуже приємно представляти нашу країну на цій важливій зустрічі. Ми — сім'я, і ​​ми зробили свій внесок, організувавши цю зустріч, щоб наша мрія стала реальністю", — написав президент федерації футболу Аргентини Клаудіо Чікі Тапія у соціальних мережах.

Розширення участників до 64 команд, можливо, гарантуватиме всім десяти країнам-членам КОНМЕБОЛ місце у великому турнірі, а Венесуела — єдина країна, яка жодного разу не була присутня на мундіалі.

"У міру наближення дати ми повинні ще раз наголосити, що це не просто черговий турнір, не просто черговий чемпіонат світу. Ми вважаємо, що це унікальна можливість провести матчі групового етапу в Уругваї, Аргентині та Парагваї, яка випадає раз на сторіччя", — додав Домінгес.

Якщо ФІФА схвалить розширення, турнір складатиметься зі 128 матчів, що вдвічі більше, ніж у форматі, що діяв із 1998 по 2022 рік.

Раніше цього року президент УЄФА Александер Чеферін назвав чемпіонат світу за участю 64 команд "поганою ідеєю". Водночас критики пропозиції про 64 команди стверджують, що це знизить якість гри та знецінить кваліфікаційну програму на більшості континентів.

Раніше повідомлялося, що з 2026 року вересневі та жовтневі вікна на матчі національних збірних об'єднають в одне.