Іспанія

Баски не можуть перемогти третій матч поспіть в чемпіонаті.

У матчі чемпіонату Іспанії між Вільярреалом та Атлетіком Більбао довгий час зберігалася нульова нічия. Перший тайм пройшов без карток і замін, хоч обидві команди створювали нагоди для взяття воріт.

Після перерви гра пожвавилася, але інтрига зберігалася до кінця. Лише на 77-й хвилині Альберто Молейро першим підхопив м’яч у штрафному майданчику та точним ударом у кут воріт відкрив рахунок – 1:0.

До фінального свистка більше забитих м’ячів не було. Вільярреал здобув мінімальну, але важливу перемогу над Атлетіком.

Вільярреал — Атлетік Більбао 1:0

Гол: Молейро, 77

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Ахомаш (Б'юкенен, 46), Парті (Парехо, 72), Гує, Соломон (Молейро, 72) — Мікаутадзе, Пепе (Педраса, 90)

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Аресо, 67), Хаурегісар — Сансет — Вільямс (Саннаді, 75), Гурусета (Весга, 67), Гомес (Наварро, 57)

Попередження: Б'юкенен, Парехо