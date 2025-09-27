Баски не можуть перемогти третій матч поспіть в чемпіонаті.
Вільярреал - Атлетік, Getty Images
27 вересня 2025, 23:55
У матчі чемпіонату Іспанії між Вільярреалом та Атлетіком Більбао довгий час зберігалася нульова нічия. Перший тайм пройшов без карток і замін, хоч обидві команди створювали нагоди для взяття воріт.
Після перерви гра пожвавилася, але інтрига зберігалася до кінця. Лише на 77-й хвилині Альберто Молейро першим підхопив м’яч у штрафному майданчику та точним ударом у кут воріт відкрив рахунок – 1:0.
До фінального свистка більше забитих м’ячів не було. Вільярреал здобув мінімальну, але важливу перемогу над Атлетіком.
Вільярреал — Атлетік Більбао 1:0
Гол: Молейро, 77
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Ахомаш (Б'юкенен, 46), Парті (Парехо, 72), Гує, Соломон (Молейро, 72) — Мікаутадзе, Пепе (Педраса, 90)
Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Аресо, 67), Хаурегісар — Сансет — Вільямс (Саннаді, 75), Гурусета (Весга, 67), Гомес (Наварро, 57)
Попередження: Б'юкенен, Парехо