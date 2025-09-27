Італія

"Нерадзуррі" на виїзді здолали "россо блу".

Інтер упевнено переміг Кальярі у заключному матчі суботи в чемпіонаті Італії. Уже на четвертій хвилині міланці відкрили рахунок: Алессандро Бастоні підключився до атаки й навісив у штрафний, де Лаутаро Мартінес виграв верхову боротьбу й відправив м’яч головою у дальній кут – 1:0.

Господарі перед перервою втратили Андреа Белотті через травму.

У другій половині обидві команди мали шанси: удар Хакана Чалханоглу здалеку прийняла на себе стійка, а згодом Кальярі відповів моментом Фолоруншо, який також влучив у штангу після удару головою.

На 82-й хвилині Інтер зняв усі питання щодо результату. Федеріко Дімарко прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний, а Себастьяно Еспозіто підставив ногу та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Кальярі — Інтер 0:2

Голи: Мартінес, 9, Еспозіто, 82

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Луперто — Палестра, Адопо, Дейола (Гаетано, 58), Фолоруншо (Борреллі, 78), Оберт (Ідріссі, 78) — Белотті (Праті, 44), Еспозіто

Інтер: Мартінес (Бонні, 89) — Аканджі, де Врей, Бастоні — Енріке (Думфріс, 72), Барелла (Фраттезі, 64), Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто (Дімарко, 46) — Тюрам (Еспозіто, 64), Мартінес (Бонні, 89)

Попередження: Аугусто, Барелла