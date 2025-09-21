Німеччина

Англієць продовжує вписувати своє ім'я в історію німецького чемпіонату.

Баварія в гостях здобула перемогу над Гоффенгаймом (4:1) у матчі четвертого туру німецької Бундесліги.

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник Баварії Гаррі Кейн, який два з трьох голів забив з пенальті.

Таким чином Кейн став першим гравцем в історії Бундесліги, який зміг реалізувати всі свої перші 17 одинадцятиметрових ударів у німецькому чемпіонаті.

Цього сезону Кейн провів 12 матчів, у яких забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після чотирьох турів Баварія набрала 12 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Бундесліги.