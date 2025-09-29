Іспанія

Алехандро Реміро розчарований діями арбітра та протоколом VAR.

Реал Сосьєдад на виїзді програв Барселоні з рахунком 1:2. Гості вийшли вперед завдяки голу Одріосоли, проте каталонці перевернули гру та вирвали три очки.

Але знову маємо суддівський скандал. Справа в тому, що першого голу Жюля Кунде могло й не бути, адже в тому епізоді мяч вийшов за межі поля від гравця Барселони, а суддя призначив кутовий саме на користь "блаугранас".

Барселона — Реал Сосьєдад 2:1 Відео голів та огляд матчу

"Я сказав суддям про це. Ми розмовляли з головним рефері та навіть він визнав помилку. Це ганьба, адже VAR не можна використовувати через протокол. Проте я і не впевнений, що його слід використовувати в такі моменти. Це було б дивно. Ось така тонка грань. У підсумку кутовий і наша жахлива оборона в тому моменті", — сказав голкіпер після гри.

Реал Сосьєдад після семи турів йде на 17-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги.