Іспанія

Юний іспанець не допоможе збірній Іспанії.

Вінгер каталонської Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль отримав чергове пошкодження. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

"Дискомфорт в області паху, який відчуває Ламін Ямаль, знову загострився після матчу з ПСЖ. Він не зможе грати проти Севільї. Відновлення футболіста займе 2–3 тижні", — йдеться в заяві каталонського клубу.

Таким чином 18-річний гравець пропустить жовтневі матчі збірної Іспанії проти національних команд Грузії (11 жовтня) та Болгарії (14 жовтня).

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону п'ять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

