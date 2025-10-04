Іспанія

Другий гол українського форварда у складі іспанського клубу.

Наразі Жирона зустрічається з Валенсією у матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Рахунок у матчі було відкрито на 18 хвилині, коли м'яч від захисника відскочив українському нападнику Владиславу Ванату, який прийняв м'яч та відразу з правої ноги гарно пробив у дальній кут воріт.

Для 23-річного українця це був другий гол у складі іспанського клубу, за який він проводить п'ятий поєдинок.

Слідкувати за ключовими моментами матчу Жирона — Валенсія можна на Football.ua.