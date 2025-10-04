Іспанія

Першою жертвою каталонців стала Валенсія.

У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі приймала Валенсію. Зустріч відбулася на стадіоні Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та принесла чимало емоцій для українських уболівальників.

Владислав Ванат з’явився у стартовому складі господарів і провів на полі 69 хвилин. Уже в першому таймі українець став героєм моменту — потужним ударом у дев’ятку він відкрив рахунок і забив свій другий гол у сезоні.

Після перерви Валенсія змогла зрівняти рахунок, проте Жирона швидко відновила перевагу. Навіть вилучення Мартіна на 80-й хвилині не завадило каталонцям утримати переможний результат — 2:1.

Жирона здобула першу перемогу в сезоні та залишила зону вильоту. Валенсія — 14-та.

Жирона — Валенсія 2:1

Голи: Ванат, 18, Мартінес, 63 - Лопес, 57

Жирона: Гассаніга — Франсес (Рінкон Лумбрерас, 23), Рейс, Блінд — Мартін, Вітсель, Мартін, Морено — Аспрілья (Курума, 83), Ванат (Стуані, 70), Порту (Хіль, 84)

Валенсія: Агірресабала — Коррея (Рамазані, 72), Таррега, Діакабі (Копете, 6), Васкес — Ріоха, Сантамарія (Герра, 46), Пепелу, Лопес — Бельтран (Дуро, 72), Данжума

Попередження: Рейс, Мартін, Порту, Мартінес — Ріоха

Вилучення: Мартін, 80